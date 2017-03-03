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国际财经 | 2017年 3月 3日 星期五 13:02 BJT

菲律宾政府考虑禁止未加工矿石出口--官员

路透马尼拉3月3日 - 菲律宾高级环境官员周五表示，该国考虑禁止出口未加工矿石，以促进采矿行业提高附加价值。

环境和自然资源部副部长Maria Paz Luna对记者表示，“这不仅是环境和自然资源部必须考虑的选项之一，也是整个政府必须考虑的一个选项。”(完)

(翻译 张荻； 审校 张涛)

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