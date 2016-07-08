独家：菲律宾政府展开环保整顿 叫停两处镍矿并暂停发放勘探许可

路透马尼拉7月7日 - 随着菲律宾新矿业部长领导下的环保整顿在全国展开，两家镍矿由于违反环保规定被叫停，政府并暂停发放勘探许可证。

此举可能抑制菲律宾对中国的镍矿石出口，并推动全球镍价进一步上涨。菲律宾是中国主要的镍矿石供应国，而中国是最大的镍消费国。

上周，菲律宾政府将对全国矿业进行审查的消息提振镍价在两天内上涨8%，周一触及每吨10,410美元的八个月高点。

矿业和地质科学局主管Leo Jasareno周四告诉路透，这两家被叫停的镍矿分别由BenguetCorp Nickel Mines Inc和Zambales Diversified Metals Corp两家公司经营，位于首都马尼拉以北的Zambales省。

“此前有很多环境恶化的投诉，”Jasareno说，停产将一直持续到两个镍矿达到相关部门的规定要求。

路透无法立即联系上拥有BenguetCorp Nickel Mines的Benguet Corp(BC.PS)公司高管、以及Zambales Diversified Metals公司置评。

菲律宾矿业部长Regina Lopez是一名坚定的环保主义者，他在其他场合表示，在对现有矿山进行审核期间，全国将禁止新的勘探活动一个月。

Lopez接受路透访问时说，“将暂停新的采矿活动，直至我们完成审核。”(完)