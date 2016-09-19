独家：菲律宾可能以违反环保法规为由 再关停至少10家矿场

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透马尼拉9月19日 - 菲律宾环境及自然资源部部长洛佩斯(Regina Lopez)表示，菲国可能以违反环保规定为由，进一步关停至少10座矿场；此举将胁及该国半数镍矿的营运。菲律宾是全球主要镍矿石供应国。
由于菲律宾第二大镍生产商警告称，更多矿场被关停将导致对中国等市场的供货中断，全球镍价闻讯即跳涨2%。
菲律宾总统杜特尔特(Rodrigo Duterte)对于该行业采取强硬立场，警告称该国即使没有矿业也可生存下去。
自7月8日菲律宾开始对采矿业进行检查以来，总共关停了10座矿山，其中八座为镍矿。
菲国目前仍有30座矿场在营运当中，但洛佩斯表示，在周四发布矿场稽查结果时，其他矿场可能会被勒令停业。
在被问及会否再关停10家或以上矿场时，洛佩斯回覆称有这个可能性。
“关停这些矿山肯定会影响对中国以及其他市场的供应，”Bravo表示，他预期自己的公司能通过检查。
镍矿关停以及更多矿山可能停产的风险，8月10日提振伦敦金属交易所三个月期镍涨至一年高点每吨11,030美元。
此后价格已经回落，但周一镍价攀升2%，0645 GMT报每吨9,915美元。今年已经上涨12%。
菲律宾是中国最大的镍矿石来源地，镍用来生产不锈钢。
去年菲律宾向中国出口3,400万吨镍矿石，今年1-7月的出口则同比下降27%。(完)
(编译 龚芳/李春喜 审校 于春红/高琦)
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