独家：菲律宾可能以违反环保法规为由 再关停至少10家矿场

路透马尼拉9月19日 - 菲律宾环境及自然资源部部长洛佩斯(Regina Lopez)表示，菲国可能以违反环保规定为由，进一步关停至少10座矿场；此举将胁及该国半数镍矿的营运。菲律宾是全球主要镍矿石供应国。

由于菲律宾第二大镍生产商警告称，更多矿场被关停将导致对中国等市场的供货中断，全球镍价闻讯即跳涨2%。

菲律宾总统杜特尔特(Rodrigo Duterte)对于该行业采取强硬立场，警告称该国即使没有矿业也可生存下去。

自7月8日菲律宾开始对采矿业进行检查以来，总共关停了10座矿山，其中八座为镍矿。

菲国目前仍有30座矿场在营运当中，但洛佩斯表示，在周四发布矿场稽查结果时，其他矿场可能会被勒令停业。

在被问及会否再关停10家或以上矿场时，洛佩斯回覆称有这个可能性。

“关停这些矿山肯定会影响对中国以及其他市场的供应，”Bravo表示，他预期自己的公司能通过检查。

镍矿关停以及更多矿山可能停产的风险，8月10日提振伦敦金属交易所三个月期镍涨至一年高点每吨11,030美元。

此后价格已经回落，但周一镍价攀升2%，0645 GMT报每吨9,915美元。今年已经上涨12%。

菲律宾是中国最大的镍矿石来源地，镍用来生产不锈钢。

去年菲律宾向中国出口3,400万吨镍矿石，今年1-7月的出口则同比下降27%。(完)