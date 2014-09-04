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亚洲 | 2014年 9月 4日 星期四 10:55 BJT

全球矿业：菲律宾议员提出议案，要求停止出口未加工矿石

路透马尼拉9月3日 - 一位菲律宾参议员已提出议案，要求暂停未加工矿石的出口，类似于印尼的出口禁令。印尼禁令导致镍价大幅跳涨，并令其它矿石出口减少。

菲律宾拥有规模庞大，但大多还未开发的矿物资源。该国一直在想办法提高矿业对经济的贡献。

菲律宾总统阿基诺三世的堂兄弟、参议员Paolo Benigno Aquino在8月底提出了此项议案。若议案获得通过，那么在菲律宾开采的所有矿石必须在国内加工后才能出口。

这样一来，比如镍矿商就可能要建造更多冶炼厂来加工开采的矿石以便出口。而目前，部分矿石是直接运往中国和日本进行加工。

但矿业界认为，只有当政府解决了电力成本高昂、基础设施欠缺和社会安全问题后，企业才会对矿石加工厂进行投资。

“(菲律宾)可能会出现诸如印尼一样的状况--印尼的禁令导致矿场关闭，数千人因此失去工作。我们还没为此做好准备，”菲律宾矿业商会发言人Ronald Recidoro称。(完) (编译 许娜；审校 张若琪)
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