菲律宾八座镍矿因环保问题被关停 镍价涨至一年高位

路透马尼拉8月11日 - 菲律宾官员周四表示，在对全国采矿业的整顿中，又有两座矿山因违反环保规定被关停。

自7月8日菲律宾开始对采矿业进行检查以来，总共关停了10座矿山，其中八座为镍矿。

菲律宾是全球最大镍矿石供应国。此举导致镍价周三涨至一年高点每吨11,030美元。

菲律宾环境和自然资源部长Leo Jasareno在记者会上称，最近关停的两座矿山分别由Emir Mineral Resources Corp和Mt. Sinai Mineral Exploration Corp经营。前者去年生产了15万吨镍矿石，后者去年提取了5万吨铬铁矿。(完)