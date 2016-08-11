菲律宾八座镍矿因环保问题被关停 镍价涨至一年高位

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透马尼拉8月11日 - 菲律宾官员周四表示，在对全国采矿业的整顿中，又有两座矿山因违反环保规定被关停。
自7月8日菲律宾开始对采矿业进行检查以来，总共关停了10座矿山，其中八座为镍矿。
菲律宾是全球最大镍矿石供应国。此举导致镍价周三涨至一年高点每吨11,030美元。
菲律宾环境和自然资源部长Leo Jasareno在记者会上称，最近关停的两座矿山分别由Emir Mineral Resources Corp和Mt. Sinai Mineral Exploration Corp经营。前者去年生产了15万吨镍矿石，后者去年提取了5万吨铬铁矿。(完)
(编译 李春喜 审校 杜明霞)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透巴黎/米兰1月13日 - 对柴油车废气排放测试的调查持续扩大，欧洲汽车制造商周五遭卷入，法国检方盯上雷诺，英国当局则要求菲亚特克莱斯勒提供资料。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。