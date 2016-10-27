菲律宾镍矿商正式控告政府 官方环保行动首度遭遇法律挑战

路透马尼拉10月26日 - 菲律宾一家遭政府命令停工近四个月的镍矿矿商周三表示，已向法院提告政府环保机构。政府在矿业雷厉风行的环保行动首度遭遇法律挑战。

菲律宾是全球最大镍矿供应国，政府的环保稽查已造成国内41座矿场有四分之一停工，而且恐怕还有20多个矿场面临关闭，加剧全球镍价涨势。

Benguetcorp Nickel Mines Inc(BNMI)位于三描礼士省的矿场就是被政府以违反环保规定而勒令停工的10个矿场之一。

BNMI母公司Benguet(BC.PS)的发言人Anna Montes表示，BNMI已经在邦板牙省向法院“请求复审并终止该项停工命令”。

BNMI说，政府环保官员拒绝公司提出的解决问题方案。而自从停工之后，BNMI不得不裁员超过1,000名工人。

牵头此项矿业稽查的环境及天然资源部官员Regina Lopez尚未回复记者置评要求。(完)