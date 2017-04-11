菲律宾主要镍矿商预期中国需求将支撑镍价持坚

路透马尼拉4月11日 - 菲律宾两家最大镍矿商--亚洲镍业(Nickel Asia)(NIKL.PS)及全球镍铁控股(Global Ferronickel Holdings)(FNI.PS)周二表示，由于来自中国的需求持续增长，今年镍价将强劲。

菲律宾为全球最大镍矿石供应国，其最大出口市场为中国。镍矿为生产不锈钢的原料之一。

“公司前景仍然乐观，因受到中国不锈钢需求强劲推动，”全球镍铁总裁Dante Bravo在发布公司今年出口展望的声明中指出。

指标期镍价格周二在每吨10,155美元，但包括世界银行等机构的预测显示，2017年平均镍价可能在11,000美元左右。去年约在9,500美元。

菲律宾最大镍矿石生产商亚洲镍业在另一份声明中表示，第一季镍价相当持稳，可望因为中国库存偏低而继续持坚。(完)