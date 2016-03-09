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亚洲 | 2016年 3月 9日 星期三 18:26 BJT

全球金属：菲律宾镍矿生产商决定削减产量和出口量，因价格下跌

路透马尼拉3月9日 - 菲律宾镍矿生产商已就今年产量和出口量最多削减20%达成一致，以回应镍价受中国需求疲软拖累跌至逾10年低点。

在印尼2014年禁止出口未经加工的矿石后，菲律宾成为中国最大的镍矿石供应国。但价格下挫意味着，该国无法充分受益于销量增长。

Global Ferronickel Holdings Inc 负责投资者关系的副总裁Ramon Peter Adviento对路透表示，菲律宾镍矿商协会已经同意将今年的矿石产量较2015年的水平削减20%。该协会成员的镍矿石产量占菲律宾总产量的60%。

Adviento并称，包括Global Ferronickel在内的该协会成员镍矿石累计出口量预计也将减少20%。

他称，“矿商正在放缓或推迟生产。有些企业甚至为了削减成本实施了收缩计划。”(完)

(翻译 张荻； 审校 李爽)

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