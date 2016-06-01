菲律宾候任总统杜特尔特称不会依赖美国

路透菲律宾达沃市5月31日（记者 Neil Jerome Morales） - 菲律宾候任总统杜特尔特周二称，菲律宾不会依赖长期安全盟友美国。这暗示菲律宾在处理中菲关系以及南海争端方面将寻求更大的独立性。

杜特尔特已表示支持通过多边协商解决南海争端。杜特尔特在5月9日的大选中获胜，是强硬派人物，长期担任南部城市达沃市的市长。

他曾呼吁中国尊重国际法赋予沿海国的200海里专属经济区。

当被记者问及是否会推动与中国的双边谈判时，杜特尔特回答道：“我们与西方有协定，但我希望大家知道，我们会规划自己的道路。”

“这条路将不会依赖美国，也不打算讨好任何人，而是以菲律宾的利益为重。”

美国负责东亚和太平洋事务的助理国务卿拉塞尔（Daniel Russel）在记者会上被问及杜特尔特的言论时称，美国对南海主权声索国之间举行双边谈判“没任何问题”。

拉塞尔指出，南海有些争端本质上是多边的，无法在双边基础上得到解决，但称“对于那些可以（通过双边谈判解决的），我们完全支持”。

杜特尔特周二宣布内阁成员名单时发表了上述言论。菲律宾国会参众两院周一召开联席会议，宣布杜特尔特当选总统。杜特尔特将于6月30日就职。（完）