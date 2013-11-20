菲律宾灾后重建成败决定总统命运

路透马尼拉11月20日（记者 Rosemarie Francisco/Karen Lema） -菲律宾可能面临2004年亚洲海啸以来最大的灾后重建任务，400万人需要重新安置。对于总统阿基诺三世来说关系成败。

阿基诺三世因为救援工作开展缓慢以及有些置身事外的反应态度遭到炮轰，现在又因为议员不当使用公共资金的丑闻再度浮出水面而感到压力。

台风“海燕”11月8日登陆菲律宾中部，导致至少4,000人丧生，所到之处留下一片残骸。收尸工作仍在进行中。

菲律宾政府最新的预估显示，灾后重建可能花费高达2,500亿比索（58亿美元）。

如果灾后重建取得成功，阿基诺三世将成为英雄。如果失败，阿基诺三世的政治生涯可能就要画上句号了。他竞选成功得益于经济改革和清廉政府的承诺，这正是他的父亲、昔日反对派领袖阿基诺二世和他母亲科拉松·阿基诺夫人的政治主张。

所谓的猪肉桶基金（pork barrel fund）是关键。

台风到来前，围绕优先发展援助基金（Priority Development AssistanceFund）的丑闻已经成为阿基诺三世上任三年以来最大的危机。外界炮轰该项目将资金投入完全用于取悦选民方面，甚至很多花钱的项目根本不存在。

周二，菲律宾最高法院宣判优先发展援助基金违宪。

一些分析师认为，判决可能有利于阿基诺三世，因为这些资金现在可以直接投入重建工作。

“预算部门在发放资金前需获得总统批准，因此他仍有权力。”菲律宾大学政治科学教授Clarita Carlos说道。

其他人则认为，由于政府使用资金存在疑问，阿基诺三世的灵活性可能有限。

“总统的领导力将受到真正考验。他必须行使果断的领导力。”菲律宾大学政治分析师兼副总裁Prospero deVera表示。（完）编译：李富强 发稿：王燕焜路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。