菲律宾地产成亚洲投资新宠

(本文由路透中文网编译提供)

路透马尼拉7月2日(记者 Siegfrid Alegado) - 知名波兰建筑设计师利贝斯金德(David Libeskind)和来自意大利阿玛尼的室内设计师，戴着安全帽满头大汗，前往马尼拉市中心的一个建筑工地，而一栋新的摩天大楼将在此破土动工。

这座60层高的商住两用楼项目名为“世纪尖塔”，在马尼拉市中心的马卡蒂区(Makati)。该项目的目标客户是富豪。

“世纪尖塔”计划四年后竣工，现在已经卖出去三分之二的面积，其中不少公寓被外籍富豪买走了。这座玻璃塔楼直冲云霄，顶部呈不对称布局。

利贝斯金德在5月的动工仪式上称，这座“世纪尖塔”将大胆而乐观地展现菲律宾的未来。利贝斯金德的其他代表作包括柏林犹太博物馆和丹佛艺术博物馆等。

在马尼拉，许多风格相近的高楼大厦如雨后春笋般拔地而起，反映出菲律宾财富的积累，而菲律宾曾被视为亚洲经济体中的“落后分子”之一。

地产业管理人士和咨询业人士表示，亚洲各国投资者为追求高收益，纷纷将资金从香港和新加坡转移，正大手笔购买菲律宾的公寓，因香港和新加坡政府着手遏制房价。

地产咨询公司高力国际(Colliers International)菲律宾董事总经理David Young说：“外资对菲律宾的兴趣空前浓厚。”

在菲律宾，通常新公寓楼有约40%的面积为外籍人士所有，这也是对外资设定的上限。外籍人士不得在菲律宾拥有土地，但可拥有公寓，但开发项目总面积的60%必须为菲律宾人所有。

地产服务公司仲量联行 菲律宾区域负责人David Leechiu表示：“所有开发商都尽量让外籍人士持有面积在限定范围内最大化，这种现象越来越普遍。”

他说，外籍人士购买马尼拉新公寓主要是为了资本收益，有的将买来的公寓租给菲律宾的中产阶级或外籍人群。（完）