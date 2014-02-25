菲律宾强烈抗议中国在黄岩岛用高压水炮驱赶菲渔民

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
(本文由路透中文网编译提供)
路透马尼拉2月25日 - 菲律宾周二强烈抗议中国在黄岩岛有争议水域使用高压水炮驱赶菲律宾渔民，称此事可能导致紧张情势升级。
菲律宾外交部发言人埃尔南德斯(Raul Hernandez)称，菲方周二召见了中国驻菲律宾大使馆政务参赞孙向阳，“强烈抗议中方禁止菲律宾渔民在菲律宾领土帕纳塔格礁开展渔业活动”。
埃尔南德斯表示，因天气恶劣，菲律宾渔民只是在那里寻求避难所。
“我们呼吁中国尊重我们的主权和渔民在该区域的权利。”埃尔南德斯在记者会上说道。
“这样的行为肯定会激化该区域的紧张情势，也威胁地区的和平、安全和稳定。”
菲律宾总统阿基诺三世对记者表示，将要求中方澄清“该事件缘由”。
“我们现在不确定是否能够将此举称为他们的标准作法。”阿基诺三世说道。菲律宾外交部称，去年在同一地区发生了九起骚扰事件。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申