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亚洲 | 2014年 2月 25日 星期二 17:57 BJT

菲律宾强烈抗议中国在黄岩岛用高压水炮驱赶菲渔民

(本文由路透中文网编译提供)

路透马尼拉2月25日 - 菲律宾周二强烈抗议中国在黄岩岛有争议水域使用高压水炮驱赶菲律宾渔民，称此事可能导致紧张情势升级。

菲律宾外交部发言人埃尔南德斯(Raul Hernandez)称，菲方周二召见了中国驻菲律宾大使馆政务参赞孙向阳，“强烈抗议中方禁止菲律宾渔民在菲律宾领土帕纳塔格礁开展渔业活动”。

埃尔南德斯表示，因天气恶劣，菲律宾渔民只是在那里寻求避难所。

“我们呼吁中国尊重我们的主权和渔民在该区域的权利。”埃尔南德斯在记者会上说道。

“这样的行为肯定会激化该区域的紧张情势，也威胁地区的和平、安全和稳定。”

菲律宾总统阿基诺三世对记者表示，将要求中方澄清“该事件缘由”。

“我们现在不确定是否能够将此举称为他们的标准作法。”阿基诺三世说道。菲律宾外交部称，去年在同一地区发生了九起骚扰事件。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜
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