菲律宾地震死难人数升至144人

法国总统候选人马克龙和勒庞民调领先 但投资者聚焦极左派梅朗雄崛起
路透巴黎4月11日 - 法国总统选举进行得如火如荼，中间派候选人马克龙和极右派候选人勒庞支持率周二仍居领先地位，但选情难料已使得一些民调机构开始估算最极端的决胜结果情境。
路透菲律宾洛翁镇10月16日(记者 Erik De Castro) - 随着救援人员的挖掘，菲律宾地震遇难人数周三上升至144人。
菲律宾周二遭遇7.2级地震，有近300万人受到影响。强震引发了泥石流并对薄荷岛及附近的宿雾岛等多个旅游小岛的基础设施造成损害。
另有近300人受伤，以及至少有23人失踪。
菲律宾防灾机构称，薄荷岛已有至少134人死亡。薄荷岛位于首都马尼拉以南630公里处。
随着偏远地区通讯的重新恢复，菲律宾官员担心死亡人数还会继续增加。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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