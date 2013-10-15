菲律宾地震已造成至少20人死亡（更新版）

欧盟执委称中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力
路透北京3月30日 - 欧盟执委会主管能源和气候变化的委员卡内特周四在北京表示，中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力，不能期待美国在新政府下展示“同样领导力”。
（新增地震死难人数和评论）
路透马尼拉10月15日(记者 Rosemarie Francisco) - 菲律宾官员表示，菲律宾多个旅游小岛周二遭遇7.2级地震袭击，至少20人死亡。
至少两座小岛上的低矮建筑倒塌，多个教堂在地震中出现裂缝和坍塌。地震引发恐慌情绪，并导致电力和交通中断，迫使医院转移病患。
菲律宾国家减灾和灾害风险管理委员会(NDRRMC)发言人Rey Balido表示，宿务岛至少有15人死亡。
持续不断的余震让宿务市的居民从家中跑出，医院将病患转移到开阔场地。
Balido表示，薄荷岛(Bohol Island)和锡基霍尔岛(Siquijor island)分别有四人和一人死亡，数十人受伤。此次地震的震中位于薄荷岛。
目前还没有收到任何外国游客伤亡的报告。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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