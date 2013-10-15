菲律宾地震已造成至少20人死亡（更新版）

（新增地震死难人数和评论）

路透马尼拉10月15日(记者 Rosemarie Francisco) - 菲律宾官员表示，菲律宾多个旅游小岛周二遭遇7.2级地震袭击，至少20人死亡。

至少两座小岛上的低矮建筑倒塌，多个教堂在地震中出现裂缝和坍塌。地震引发恐慌情绪，并导致电力和交通中断，迫使医院转移病患。

菲律宾国家减灾和灾害风险管理委员会(NDRRMC)发言人Rey Balido表示，宿务岛至少有15人死亡。

持续不断的余震让宿务市的居民从家中跑出，医院将病患转移到开阔场地。

Balido表示，薄荷岛(Bohol Island)和锡基霍尔岛(Siquijor island)分别有四人和一人死亡，数十人受伤。此次地震的震中位于薄荷岛。

目前还没有收到任何外国游客伤亡的报告。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。