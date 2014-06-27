全球农业：菲律宾准备下调稻米进口关税，或将刺激亚洲主产国的出口

《中国新债预测》七年续发国债加权收益率均值3.38%，边际均值为3.44%
路透上海4月18日 - 中国财政部周三将招标续发行七年期固息国债。路透调查显示，近期金融监管力度持续加强，对同业及理财等业务可能冲击颇大，加之一季度经济数据颇佳，债市氛围偏空，今日午后情绪虽略有回暖，但短期尚难摆脱弱势，料明日新债难有太多亮点，加权收益率预测均值在3.38%。
路透马尼拉6月27日 - 全球最大的稻米进口国之一--菲律宾周五表示将放松稻米进口限制，这可能会刺激越南和泰国等亚洲主要生产国的出口。
菲律宾农业部副部长Segfredo Serrano向记者称，政府准备下调稻米进口关税，对年进口总量未超过805,200吨的稻米征收35%的关税，对超过805,200吨的进口稻米征收50%的关税。根据当前规定，当局对进口量未超过350,000吨的稻米征收40%的关税，而对超过350,000吨的进口部分征收50%的关税。
“政府已这么决定，”他称，并补充道菲律宾希望世界贸易组织(WTO)下个月能正式批准这项新规定。“规定将立即生效。”
Serrano指出，根据新规定，从越南和泰国进口稻米缴纳35%关税的重量上限均为293,000吨，从中国、印度和巴基斯坦进口的上限都为50,000吨，从澳洲和萨尔瓦多进口的上限分别为15,000吨和4,000吨，而从其他地区进口的上限为50,000吨。
撤销对稻米进口的限制一直是菲律宾面临的一个炙热的贸易问题。虽然承诺支持消除全球贸易壁垒，但该国政府却努力想要维持较高关税，以保护本国农户。(完) (编译 许娜；审校 高琦)
路透上海4月18日 - 中国财政部周三将招标续发行七年期固息国债。路透调查显示，近期金融监管力度持续加强，对同业及理财等业务可能冲击颇大，加之一季度经济数据颇佳，债市氛围偏空，今日午后情绪虽略有回暖，但短期尚难摆脱弱势，料明日新债难有太多亮点，加权收益率预测均值在3.38%。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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