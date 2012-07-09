背景资料：菲律宾的关键政治风险

路透马尼拉7月5日电---菲律宾总统阿基诺希望该国信用评级良好，并希望吸引更多外国投资，他宣称在打击腐败方面已取得进展。

本月初，标准普尔调升菲律宾评级，距离投资等级仅一个级距，但称若要未来进一步调升其评级，则需菲律宾提升收入水平或持续政府收入改革。

去年菲律宾经济增长3.7%，远低於政府4.5%-5.5%的目标，但官员称今年数据将改观。

从国际因素看，目前来说菲律宾面临的最大隐忧是南海问题，中菲南海主权争端日益尖锐。

评级：

标准普尔：BB+

穆迪：Ba2

惠誉：BB+

以下为值得关注的政治风险：

南海问题

阿基诺7月初告诉路透，菲律宾可能请求美国在南海部署侦察机，帮助监测争议水域，此举很可能令其与中国的关系恶化。

几个月前，菲律宾外长表示，该国将进一步向美国开放机场，并且可能开放一些新区域供美军使用。

菲律宾与美国4月底在华盛顿举行高层对话後，美国承诺今年向菲律宾的军事援助增加两倍。

菲律宾不会放弃专属经济区主张，但也没法指望与中国在军事上进行对抗。

在南海问题上，中国坚持双边对话，菲律宾和其他在南海有主权诉求的国家则倾向於多边对话，後者意味着美国可能发挥间接作用，中国则希望美国不要卷入南海争议。

今年4月，中国两艘海监船阻止一艘菲律宾军舰抓捕中国渔船，南海紧张局势升级，一些人担心南海主权争议促使中国出台贸易和旅游限制政策。6月时，阿基诺下令因天气恶劣该国船只撤离该海域，此後紧张局势有所缓和。

看点：

--美国和菲律宾新的安全协议，新协议料将加强美国在菲律宾军事存在以及对菲律宾军事装备供应。

--菲律宾在南海主权诉求上采取新的方式。阿基诺之前告诉路透，中国拒绝就南海问题进行国际仲裁後，菲律宾考虑了至少其他五种方案，推行其主权诉求。

--南海海域商业活动。菲律宾已批准两项在南海海域的油气合约，一家英国-菲律宾合资企业可能今年晚些时候就在中菲存在争议的礼乐滩进行钻探。

--菲律宾在海军和空军装备升级方面的支出，包括雷达站。菲律宾称需要建立基础的防卫能力，不过这不具备进攻性。

矿业投资和经济增长

矿业公司希望菲律宾解除18个月来暂停新项目的禁令，但这要等到议会批准关於矿产收入的新立法，以及总统令签署後，才可能实现。

今年第一季菲律宾经济增长了6.4%，在亚洲经济体中仅次于中国。阿基诺预计第二季经济增长还将加速。

菲律宾今年经济增长目标为5-6%，与欧美经济颓势形成鲜明对比。

国内安全

该国国内安全仍是个薄弱环节，外国使馆常常发布旅行警告，且由於贪污腐败、警方资源不足、街头枪支泛滥，导致执法受阻。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王燕焜

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