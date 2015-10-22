菲律宾称枪击中国外交官的嫌犯将被移交给中方（更新版）

（增加菲律宾外交部和中国外交部发言人评论）

路透马尼拉10月22日（记者 Manuel Mogato） - 菲律宾周四称，涉嫌枪杀两名中国外交官的两名嫌犯将被获准行使外交豁免权，并被移交给中国官方。

这起枪击事件周三发生在菲律宾中部宿务的一家餐厅内。警方表示，中国驻宿务总领馆一名女性工作人员的丈夫在生日宴上枪杀了副领事和一名财务官。

中国驻菲律宾宿务总领事宋荣华在枪击事件中受伤，而副领事和财务官分别被击中颈部和头部，均已身亡。

当地警方逮捕了李姓嫌犯。他的妻子在领馆签证部门工作，也被警方留下问话。

菲律宾外交部发言人Charles Jose在记者会上称，根据维也纳公约，这对夫妇“将享有刑事司法豁免权”，并将被移交给中国官员。

“根据中国大使馆的请求，他们被菲律宾当局扣留在宿务，”他表示，“北京派遣的安全团队抵达之后，我们将把羁押权交给中方。”

他表示，这对夫妇将在中国接受司法程序，菲律宾方面尊重他们不向当地警方提供任何声明的权利。

一名菲律宾高级警官告诉路透，当局同意这对夫妇行使外交豁免权，因此没有对他们提出指控。

中国外交部称，正在对枪击事件发生经过进行调查。中国外交部发言人华春莹表示，她没有详情可以提供。

“我们对发生这样的事件深感痛心，有关的情况和原因正在进一步调查和了解当中，”她在例行记者会上说道。（完）