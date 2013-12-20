马尼拉机场发生枪击案 四人丧生

路透马尼拉12月20日 -周五在菲律宾马尼拉机场发生枪击案，枪手击毙拉巴干镇（Labangan）镇长和其他三人，旅客们四处奔逃。

机场负责人Jose Honrado称，除拉巴干镇镇长Ukol Talumpa外，还有三名旅客遇难，另有四人受伤。

Talumpa当时正在航站楼外面与家人等车，数名枪手出现并近距离将其击毙。

Honrado说：“我们仍在调查动机。”Talumpa的亲戚不愿置评。枪手身穿警察制服，乘摩托车逃走。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王凤昌

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