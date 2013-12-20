马尼拉机场发生枪击案 四人丧生

民权组织起诉特朗普企业接受外国政府付款 特朗普予以否认
路透纽约1月23日 - 美国总统特朗普周一驳斥一项由数位知名宪法和道德律师对其提起的新诉讼，诉讼称特朗普允许他的酒店和其他生意接受外国政府的付款。
路透马尼拉12月20日 -周五在菲律宾马尼拉机场发生枪击案，枪手击毙拉巴干镇（Labangan）镇长和其他三人，旅客们四处奔逃。
机场负责人Jose Honrado称，除拉巴干镇镇长Ukol Talumpa外，还有三名旅客遇难，另有四人受伤。
Talumpa当时正在航站楼外面与家人等车，数名枪手出现并近距离将其击毙。
Honrado说：“我们仍在调查动机。”Talumpa的亲戚不愿置评。枪手身穿警察制服，乘摩托车逃走。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王凤昌
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