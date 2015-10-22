菲律宾警方称枪击中国外交官的嫌犯将被移交给中方

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透马尼拉10月22日（记者 Manuel Mogato） - 菲律宾警方消息人士周四称，警方将向中国驻菲大使馆官员移交枪杀两名中国外交官的两名嫌犯，因其享有外交豁免权。
这起枪击事件周三发生在菲律宾中部宿务的一家餐厅内。警方表示，中国驻宿务总领馆一名女性工作人员的丈夫在生日宴上枪杀了副领事和一名财务官。
中国驻菲律宾宿务总领事宋荣华在枪击事件中受伤，而副领事和财务官分别被击中颈部和头部，均已身亡。
当地警方逮捕了李姓嫌犯。他的妻子在领馆签证部门工作，也被警方留下问话。警方表示，上述两人均申请行使外交豁免权。
菲律宾警方消息人士周四称，李姓嫌犯和他的妻子将被移交给中国官方。
“这对夫妇……仍被扣留在我们这里，鉴于菲律宾和中国之间的协议，我们将给予他们豁免权，”一名不愿透露姓名的菲律宾高级警官称。
他告诉路透，“我们将押后对嫌犯的指控，等待外交部的官方声明，”这名警官对路透称。
中国方面至今尚未对此事件发表官方评论。（完）
编译：王凤昌 发稿：程芳
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