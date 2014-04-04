菲律宾称将在南海争议水域保持克制

中国官媒评论称朝鲜须尊重和遵守联合国决议 不可在错误道路上越走越远
路透北京4月30日 - 人民日报周日刊登”朝鲜半岛需要负责任行动“（钟声）的评论文章称， 朝鲜必须尊重和遵守联合国安理会决议，不可在射导、核试、被制裁，再射导、再核试、再被进一步制裁的错误道路上越走越远。
路透马尼拉4月4日 - 菲律宾周五称，将在南中国海有争议水域保持克制。
菲律宾外交部长罗萨里奥（Albert delRosario）表示，菲律宾不会在争议地区采取行动以加剧紧张局势，同时将等待国际仲裁庭的仲裁结果。
“菲律宾明确表示将继续保持克制，不会在南中国海加剧紧张局势，”罗萨里奥在声明中称。
“菲律宾没有在南中国海大幅增加海军和海事活动，也没有挑战通航自由，更没有在南海阻拦或强行威胁任何国家。”
“应该以行动而非言论评价一个国家。我们重申，仲裁是国际法里的一个和平、友好而且持久的解决机制，”罗萨里奥指出。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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