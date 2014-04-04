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时事要闻 | 2014年 4月 4日 星期五 17:37 BJT

菲律宾称将在南海争议水域保持克制

路透马尼拉4月4日 - 菲律宾周五称，将在南中国海有争议水域保持克制。

菲律宾外交部长罗萨里奥（Albert delRosario）表示，菲律宾不会在争议地区采取行动以加剧紧张局势，同时将等待国际仲裁庭的仲裁结果。

“菲律宾明确表示将继续保持克制，不会在南中国海加剧紧张局势，”罗萨里奥在声明中称。

“菲律宾没有在南中国海大幅增加海军和海事活动，也没有挑战通航自由，更没有在南海阻拦或强行威胁任何国家。”

“应该以行动而非言论评价一个国家。我们重申，仲裁是国际法里的一个和平、友好而且持久的解决机制，”罗萨里奥指出。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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