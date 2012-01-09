菲律宾抗议中国船只"入侵"其南中国海辖区

路透马尼拉1月8日电---菲律宾外交部周日称，菲律宾已就发现中国船只上月入侵南中国海其"海事辖区"表示抗议。

南中国海中南沙群岛据信拥有丰富的油气资源，中国、菲律宾、文莱、马来西亚、越南和台湾等国家和地区都对此地有主权声张。

菲律宾外交部发表声明称，已於上周四召见中国驻马尼拉大使馆临时代办，传达了其"对中国在西菲律宾海近期行动的严重关切"。

菲律宾将南中国海称为西菲律宾海，以强化其对南沙群岛部分岛屿的主权声张。菲律宾军队占据了南沙群岛的九个岛礁。

菲律宾外交部援引国防部和军方的报告称，两艘中国船只和一艘中国海军军舰被发现分别於12月11日和12日，出现在南沙群岛的萨比纳礁（仙宾礁，Sabina）附近。

"中国舰船的入侵，明显违反了2002年东盟与中国达成的南海各方行动宣言（DOC）及联合国海洋法公约（UNCLOS）的条款，"菲律宾外交部称。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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