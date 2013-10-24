菲能源部长称南海Sampaguita气田产出不得外销

英国首相暗示英退实施阶段英欧公民仍可自由移动--BBC
路透伦敦4月5日 - 英国广播公司(BBC)周三报导称，英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)已暗示，英国退欧的实施阶段，公民仍可在英国与欧盟之间自由移动不受限制。
路透马尼拉10月23日 - 菲律宾能源部长皮堤拉（Jericho Petilla）周三称，该国将坚持要求南海Sampaguita气田出产的天然气全部供菲国内使用。
菲律宾菲莱克斯石油公司(PX.PS)旗下的福伦姆能源公司（Forum Energy）FEP.L希望与中国海洋石油有限公司（简称：中海油）(0883.HK)合作开发该气田。
皮堤拉称，福伦姆能源公司正在与中海油举行谈判，磋商组建合资公司联手开发Sampaguita气田事宜。若能达成协议，双方则有望在稍后签署生产协议。
Sampaguita气田位于礼乐滩SC-72区块，该气田的天然气储量预计达20万亿立方英尺。
“据我所知，他们正在定期召开会议，这是推进的方式，”皮堤拉对记者说。“我们肯定不会同意将（出产）的天然气卖到别处，实际上我们需要这部分产出。”
皮堤拉称，菲律宾需要为Malampaya气田出产的天然气找到接续气田。Malampaya气田预计只能开采到2024年。
他还称，上述两家公司达成的任何协议，都需要通过政府律师的审查，但菲方对与Malampaya气田类似的SC-72区块所有权构成持开放态度。
壳牌(RDSa.L)旗下企业牵头的联营体持有Malampaya气田90%权益，菲律宾一国有企业持有剩余10%权益。
当被问及中菲南海主权争端对上述两家公司谈判有何影响时，皮堤拉称：“那是政府的事，我对商业（谈判）抱有希望。”
记者就上述谈判联系福伦姆能源公司寻求置评，该公司尚未作出回复。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透伦敦4月5日 - 英国广播公司(BBC)周三报导称，英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)已暗示，英国退欧的实施阶段，公民仍可在英国与欧盟之间自由移动不受限制。
路透华盛顿4月5日 - 美国众议院共和党议员在国会春季休会前投票通过奥巴马医保(Obamacare)改革议案看似不太可能，白宫高层官员和主要共和党团体在周二晚间表示，需要进行更多讨论。
路透巴黎4月5日 - 法国中间派总统候选人马克龙保持领先优势，周二夜间他在电视辩论中与对手玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)就欧洲问题展开激烈辩论。此时距总统大选仅剩19天。