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时事要闻 | 2012年 12月 10日 星期一 08:41 BJT

菲律宾外长称日本是中国潜在制衡力量--报导

路透12月10日电---菲律宾外交部长罗萨里奥（Albert del Rosario）在接受《金融时报》采访时称，菲律宾认为日本是中国崛起的潜在制衡力量。

罗萨里奥在周一稍早刊载的采访中称：“我们对此十分欢迎。”据《金融时报》称，罗萨里奥是在回答菲律宾是否支持日本加强武装力量时作出此番表态。

“我们正在寻找地区平衡因素，而日本可能是一个重要的平衡力量。”

日本将在12月16日举行众议院选举，主要在野党自民党有望在选举中获胜，而该党总裁安倍晋三已经承诺将放宽对本国武装力量的限制。 （完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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