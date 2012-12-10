菲律宾外长称日本是中国潜在制衡力量--报导

韩国检方增加对三星集团领导人李在镕的起诉指控
路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透12月10日电---菲律宾外交部长罗萨里奥（Albert del Rosario）在接受《金融时报》采访时称，菲律宾认为日本是中国崛起的潜在制衡力量。
罗萨里奥在周一稍早刊载的采访中称：“我们对此十分欢迎。”据《金融时报》称，罗萨里奥是在回答菲律宾是否支持日本加强武装力量时作出此番表态。
“我们正在寻找地区平衡因素，而日本可能是一个重要的平衡力量。”
日本将在12月16日举行众议院选举，主要在野党自民党有望在选举中获胜，而该党总裁安倍晋三已经承诺将放宽对本国武装力量的限制。 （完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透台北2月17日 - 禽流感疫情恐扩大，台湾农委会宣布17日零时起至24日上午零时为止，家禽禁止移动七天，同时自17日中午12时起至2月24日中午12时止，家禽屠宰场也休宰七天。
“我认为...我们无法在未来24个月内就英国退欧安排达成一致、以及(确立)英国与欧洲大陆间的全面关系，”他在一次会议的间隙发表讲话指出。