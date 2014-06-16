菲律宾呼吁停止在南海岛礁的建设活动 中方作出回应

路透马尼拉6月16日 - 菲律宾周一称，中国在南海的“扩张日程”危及地区安全和稳定，希望所有南海主权声索国停止可能引发紧张局势的建设活动。

菲律宾外长罗萨里奥称，美国负责东亚事务的助理国务卿拉塞尔（Daniel Russel）提议中国和东盟国家一起进行对话，他支持此提议。

“让我们呼吁暂停令局势升级的相关活动，”罗萨里奥周一对ANC Television称。”眼下，在我们致力于尽快达成南海行为准则和切实落实协议的同时，让我们发出以上呼吁。”

罗萨里奥称，中国和其他南海主权声索国一直竞相扩大在各自声索领土内的建设活动，譬如像永暑礁（Fiery Cross Reef）、赤瓜礁（JohnsonSouth Reef）、南薰礁（Gaven Reef）及华阳礁（Cuarteron Reef）的建设活动。

“他们出于一些原因正在加速扩张日程，这些原因都是什么呢？其一便是他们想在达成南海行为准则前完成扩张。由于预期仲裁结果会下来，他们还试图尽快完成动作。”

中国外交部发言人华春莹表示，中国在南沙群岛有关岛礁上的活动，完全是中国主权范围内的事。她还对菲律宾非法侵占南沙群岛部分岛礁以及在这些岛礁上实施建设活动提出批评。

“菲方一方面蓄意采取挑衅行动，另一方面却对中国主权范围内的正当行为说三道四，完全是无理的，”华春莹说道。

罗萨里奥称，中国在南沙群岛的建设活动，目的是改变那里的特征，将当地的礁石变成可以加强海洋权益的岛屿。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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