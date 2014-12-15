菲律宾称越南对南海问题仲裁案表达立场有助于地区和平

特朗普称赞中国应对朝鲜“威胁”的努力
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透马尼拉12月14日 - 菲律宾称，越南继菲律宾之后就南海问题寻求联合国仲裁，这有助确保南海和平。
中国同文莱、马来西亚、菲律宾及越南等国家在南海存在领土争端。
越南周四向仲裁庭表达对南海问题仲裁案的立场。中国呼吁越方尊重中方的领土主权和海洋权益，称中方坚持“不接受、不参与”菲律宾单方面提起的南海问题仲裁案的原则立场。
“越南的立场有助于推进法治，有助于基于国际法找到和平且非暴力解决南海问题的办法，”菲律宾外交部称。
“……这促进我们地区的和平与稳定。”
中国、越南及菲律宾都是《联合国海洋法公约》的签约国。越南和菲律宾称中国正在超越该公约的规定。（完）
编译：侯雪萍 发稿：王琛
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路透伦敦4月20日 - 每日邮报援引未具名的党派消息人士报导称，英国首相特雷莎·梅将在6月8日大选前做出中止欧盟人员自由进入英国的正式竞选承诺。
但相比其他三位候选人--极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞、保守派菲永和极左翼的梅朗雄，马克龙的领先优势已经缩小。在周日的角逐中，任何两人都可能脱颖而出，进入5月7日的对决。以下是周日选举的各种可能结果：