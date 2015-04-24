菲律宾副总统称对中菲联合开发南海油气资源持欢迎态度

路透雅加达4月23日（记者 Randy Fabi/Kanupriya Kapoor） - 菲律宾副总统比奈周四称，他对与中国联合开发南海争议区域油气资源持欢迎态度。

比奈的立场与菲律宾总统阿基诺的立场截然不同，后者对此持反对态度。

“我个人认为，我们会继续坚持我们对这些地区的主权，但同时也希望营造可改善同中国的双边关系的环境，”比奈在雅加达出席亚非领导人会议期间对记者说。

“中方有资本，我方有地方，我们为何不能试着联手开发呢？”他被问及与中国合作开发油气资源问题时说道。

比奈是菲律宾2016年总统选举的热门人选。他称，如果他当选，可能会修改宪法以吸引更多外资。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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