菲律宾副总统称对中菲联合开发南海油气资源持欢迎态度

特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透雅加达4月23日（记者 Randy Fabi/Kanupriya Kapoor） - 菲律宾副总统比奈周四称，他对与中国联合开发南海争议区域油气资源持欢迎态度。
比奈的立场与菲律宾总统阿基诺的立场截然不同，后者对此持反对态度。
“我个人认为，我们会继续坚持我们对这些地区的主权，但同时也希望营造可改善同中国的双边关系的环境，”比奈在雅加达出席亚非领导人会议期间对记者说。
“中方有资本，我方有地方，我们为何不能试着联手开发呢？”他被问及与中国合作开发油气资源问题时说道。
比奈是菲律宾2016年总统选举的热门人选。他称，如果他当选，可能会修改宪法以吸引更多外资。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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