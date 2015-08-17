日本参与美菲人道主义救援演习

路透菲律宾苏比克湾8月14日 - 日本首次参与美国牵头在菲律宾水域举行的海上人道主义演习，三国对中国在南海的强硬立场日益感到担忧。

日本海上自卫队一艘补给舰在苏比克湾，为前往越南执行七国人道主义救援任务的一艘美国海军流动医院船进行燃料补给。

这是日本海上自卫队舰艇首次在苏比克湾参与人道主义救援及救灾演习，之前曾在其他地区参与过太平洋伙伴关系任务。

美国第七舰队第73特遣队指挥官威廉姆斯（Charles Williams）称，人道主义救援与救灾演习已成为在菲律宾军事演习的常规组成部分。

“你们会看到演习……从双边参与转变为多边参与，这就是你们为何在这里看到日本舰艇的原因。”威廉姆斯在“USNS Mercy”号医院船上对记者说。

威廉姆斯称，日本自卫队统合幕僚长河野克俊（Katsutoshi Kawano）出席演习，充分表明日本对地区的承诺以及参与多边行动的努力。（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍

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