菲律宾称越南对南海问题仲裁案表达立场有助于地区和平

(本文由路透中文网编译提供)

路透马尼拉12月14日 - 菲律宾称，越南继菲律宾之后就南海问题寻求联合国仲裁，这有助确保南海和平。

中国同文莱、马来西亚、菲律宾及越南等国家在南海存在领土争端。

越南周四向仲裁庭表达对南海问题仲裁案的立场。中国呼吁越方尊重中方的领土主权和海洋权益，称中方坚持“不接受、不参与”菲律宾单方面提起的南海问题仲裁案的原则立场。

“越南的立场有助于推进法治，有助于基于国际法找到和平且非暴力解决南海问题的办法，”菲律宾外交部称。

“……这促进我们地区的和平与稳定。”

中国、越南及菲律宾都是《联合国海洋法公约》的签约国。越南和菲律宾称中国正在超越该公约的规定。(完)

编译：侯雪萍 发稿：王琛 路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。