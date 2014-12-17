菲律宾拟购买护卫舰、炮舰和直升机 部署在南海

(本文由路透中文网编译提供)

路透马尼拉12月17日 - 菲律宾海军武器系统负责人Caesar Taccad周三称，菲律宾打算购买两艘护卫舰、两架直升机和三艘炮舰，以部署在南海。

Taccad对记者称，“西菲律宾海的事件实际上增加了购买的紧迫性。”

菲律宾已开始将耗时15年、耗资900亿菲律宾比索（20亿美元）的军队现代化计划，以增强保卫海上边界的能力。

周三公布的采购名单便属于上述预算之中，共计390亿菲律宾比索。

Taccad在“德尔皮拉尔号”(BRP Gregorio del Pilar)战舰上表示，政府计划明年初签署新的战舰合同。“德尔皮拉尔号”是菲律宾从美国海岸警卫队购买的舰艇，目前是菲律宾海军最强大的军舰。(完)