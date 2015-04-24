中国战舰向菲律宾南海巡逻机发出警告--菲消息人士

(本文由路透中文网编译提供)

路透马尼拉4月23日 - 菲律宾军方消息人士周四称，一艘在南海一个中国实际控制岛礁附近的中国战舰向菲律宾一架在海上巡逻的军机发出“强光”。

菲律宾周一向记者展示了中国在南沙七个岛礁周边快速填海造地的监控图像。

“（菲律宾）空军的一架Fokker飞机在Subi Reef（中国称渚碧礁）附近遇到一艘中国护卫舰的挑战，后者在飞机飞过该争议区域时发出强光，”一位菲律宾空军的官员对路透称。由于无权将媒体说此事，该官员要求匿名。

“我方视此为挑战，但我方飞机继续执行任务。当时飞机在执行海上巡逻任务。”

另一位菲律宾军方官员称，这是中国战舰首次对在南海争议区域进行巡逻的菲律宾飞机发出警告。

这位同样要求匿名的军方官员对路透说，当时飞机在中国控制的一个岛礁上空约1,500米的高度飞行，这艘中国战舰通过无线电发出警告，要求飞机离开该区域。

菲律宾军方发言人Brigadier-General Jose Kakilala对这起事件予以淡化，称中方船只没有向Fokker巡逻机发射照明弹，但拒绝对此事进一步置评。（完）