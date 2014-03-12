菲律宾抗议该国船只在仁爱礁附近被中方驱离

路透马尼拉3月11日 -菲律宾政府周二抗议该国民用补给船在仁爱礁（菲方称为阿拥引岛礁）附近水域遭中国阻拦，称中方最新举动对菲律宾的权益构成明确且紧迫的威胁。

3月9日，两艘菲律宾船舶在向仁爱礁靠近时，被中国海警船驱离。

菲律宾外交部周二召见中国驻菲律宾大使馆临时代办孙向阳，提交了措辞激烈的书面抗议。

菲律宾外交部在声明中称，敦促中方停止进一步干扰菲方在阿拥引岛礁进行的换防和补给行动。

“阿拥引岛礁是菲律宾大陆架的一部分。因此，菲律宾有权在该地区行使主权和管辖权，无需他国允许。”菲律宾外交部称。

中国外交部发言人秦刚本周稍早称，3月9日，在仁爱礁海域进行例行巡航的中国海警船编队发现两艘装载施工材料、悬挂菲律宾国旗的船舶正在向仁爱礁靠近。中国海警船向两船进行了喊话，两船已于当天下午离开仁爱礁海域。（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍

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