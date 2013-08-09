菲律宾对台渔民遭射杀表达歉意

路透台北8月9日 - 针对5月间台湾渔民于台湾南方争议海域，遭菲律宾籍公务船开枪射击身亡的案件，台湾外交部周四稍晚指出，菲律宾方面已就本案表达善意与歉意，即日起取消对菲的制裁措施。

台湾政府在5月此案发生之后，启动对菲律宾的制裁，包括停止菲劳申请，召回大使以及停止双边高层交流和停止菲在台的经济交流等活动。

据本地媒体报导，台湾的半导体业者生产线上不少仰赖菲劳，如今人力荒可暂时纾解。封测业依赖菲劳尤其深，如日月光(2311.TW)、矽品(2325.TW)、力成(6239.TW)、京元电(2449.TW)等，先前都为人力缺口伤脑筋，现在可以放心地进行后续扩厂计划。

台湾是菲律宾主要劳务输出市场。目前在台外籍劳工约45万人，其中菲籍约8万7千余人，占整体外劳比重近20%。

台湾琉球籍渔船“广大兴28号”是在5月9日上午10:00附近，在台湾与菲律宾的重叠水域，突遭菲律宾籍公务船开枪射击，造成该渔船严重破损失去动力，65岁的台湾籍船员洪石成不幸中枪身亡。

外交部称，马尼拉经济文化办事处与洪石成先生家属双方委任的律师已达成和解协议。

台湾驻菲律宾代表处及马尼拉经济文化办事处已于6月14日举行“台菲渔业会谈”第一次预备会议，双方同意在执行渔业相关法律或法规时，应避免使用武力或暴力。双方并同意分享各自海事执法程序，建立对另一方船只或船员采取执法行为时的即时通报机制，同时建立船只与船员被逮捕后的迅速释放机制。(完)

(记者 高洁如；审校 张喜良)

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