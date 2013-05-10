菲律宾承诺调查台湾渔民遭射杀事件

路透马尼拉5月10日 - 在中国大陆和台湾的谴责下，菲律宾周五同意调查台湾渔民遭射杀事件，但也誓言会加大努力防范本国领海遭到进一步入侵。

菲律宾渔业与水产资源局局长阿希·佩雷斯（Asis Perez）称，菲方一艘船只周四在遭到撞击威胁的情况下，在台湾东南约170海里处的海域向一艘台湾渔船开火，造成船上一人死亡。

佩雷斯称，当时该海域共有四艘台湾渔船，菲律宾方面试图登上其中一艘渔船，之后另一艘渔船企图撞击菲律宾船只。

“这是一起很不幸的事件，应加强努力避免类似事件发生。（菲律宾）政府将加强在该海域的巡逻，以防我国的领海在今后遭到入侵，”佩雷斯在菲律宾海岸警卫队总部对记者称。

“我们对遇害渔民的家属表示同情，并保证进行透明公正的调查。”

中国对此表示严重关切，对开枪射杀台湾渔民的野蛮行径表示强烈谴责。台湾当局要求菲律宾政府就此道歉、缉拿凶手并进行赔偿。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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