菲律宾承诺调查台湾渔民遭射杀事件

美国导弹袭击令叙利亚空军基地遭到严重破坏--俄新社
路透莫斯科4月7日 - 俄新社周五引述叙利亚Shayrat空军基地一位工作人员的报道称，美国巡航导弹的打击对该基地造成“严重”破坏。
路透马尼拉5月10日 - 在中国大陆和台湾的谴责下，菲律宾周五同意调查台湾渔民遭射杀事件，但也誓言会加大努力防范本国领海遭到进一步入侵。
菲律宾渔业与水产资源局局长阿希·佩雷斯（Asis Perez）称，菲方一艘船只周四在遭到撞击威胁的情况下，在台湾东南约170海里处的海域向一艘台湾渔船开火，造成船上一人死亡。
佩雷斯称，当时该海域共有四艘台湾渔船，菲律宾方面试图登上其中一艘渔船，之后另一艘渔船企图撞击菲律宾船只。
“这是一起很不幸的事件，应加强努力避免类似事件发生。（菲律宾）政府将加强在该海域的巡逻，以防我国的领海在今后遭到入侵，”佩雷斯在菲律宾海岸警卫队总部对记者称。
“我们对遇害渔民的家属表示同情，并保证进行透明公正的调查。”
中国对此表示严重关切，对开枪射杀台湾渔民的野蛮行径表示强烈谴责。台湾当局要求菲律宾政府就此道歉、缉拿凶手并进行赔偿。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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