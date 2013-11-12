菲律宾遭台风重创 全球伸援手赈灾

路透11月12日 -菲律宾遭遇超强台风“海燕”重创，仅一个城市的遇难人数估计就达上万人，随着救援工作的展开，遇难人数可能还会大幅增多，美国已派“乔治·华盛顿号”航空母舰赶往协助救灾。

“海燕”上周五横扫菲律宾中部地区，为有史以来有记载的最强台风之一，给菲律宾带来重创。

以下是不完全统计的各国及不同组织支援赈灾的详情，同时还包括从菲律宾其他地方空运的救灾物资情况。

--澳大利亚宣布提供价值1,000万澳元援助，当中包括医务人员、油布、睡垫、蚊帐、水容器、卫生用品等非食品物资。

--英国宣布提供价值1,000万英镑援助，可赈济最多50万人，包括临时住所、水、塑料布、家居用品和军事援助。

--新西兰将捐款215万新西兰元。

--日本将派一支由25人组成的紧急医疗援救队前往菲律宾。

--印度尼西亚将派飞机并提供后勤援助，包括救援人员、饮用水、食品、发电机、抗生素及其他医疗用品。

--美国航母及飞机的到达，会令救援物资发放提速，确保伤员能被转移到未受灾地区的后方医院。美国向菲律宾提供2,000万美元紧急人道主义援助，同时还派出了一支大约90名由海军陆战队成员和船员组成的救援队，这属于美国承诺提供的第一波军事援助。

--美国国际开发署（USAID）向菲律宾提供应急避难所和卫生材料，同时还提供55吨救灾食品，可供两万名儿童和1.5万名成人食用五天。美国驻菲律宾大使馆提供了价值10万美元的饮用水和卫生用品支持。

--欧盟委员会表示将捐款800万欧元帮助重灾区。

--中国政府提供10万美元捐款，中国红十字会亦捐款10万美元。

--梵蒂冈承诺捐款300万欧元，教皇捐款15万欧元，天主教慈善机构国际明爱（Caritas）捐款10万欧元。

--总部位于美国的国际救援委员会将派一支救援队，同时发起了1,000万美元的赈灾呼吁。

--无国界医生组织（MSF）增派了由医疗人员、后勤人员和心理学家等30人组成的救援队赶赴菲律宾，预计会在几天内抵达。该组织还提供了200吨医疗和救灾物品。

--联合国儿童基金会（UNICEF）向菲律宾空运价值130万美元的物资，当中包括净水剂、肥皂、急救箱、油布和微营养素补充剂。

--世界粮食计划署在空运够13.2万人食用一天的44吨高能量饼干及紧急救援物资和通讯设备。

--联合国难民署正在组织紧急空运向灾区提供援助和物资。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。