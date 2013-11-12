菲律宾遭台风重创，全球伸援手赈灾

中国新股：证监会下发新一批10家企业IPO批文，募资总额至多59亿元人民币
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。
路透11月12日 - 菲律宾遭遇超强台风“海燕”重创，仅一个城市的遇难人数估计就达上万人，随着救援工作的展开，遇难人数可能还会大幅增多，美国已派“乔治·华盛顿号”航空母舰赶往协助救灾。
“海燕”上周五横扫菲律宾中部地区，为有史以来有记载的最强台风之一，给菲律宾带来重创。
以下是不完全统计的各国及不同组织支援赈灾的详情，同时还包括从菲律宾其他地方空运的救灾物资情况。
--澳大利亚宣布提供价值1,000万澳元援助，当中包括医务人员、油布、睡垫、蚊帐、水容器、卫生用品等非食品物资。
--英国宣布提供价值1,000万英镑援助，可赈济最多50万人，包括临时住所、水、塑料布、家居用品和军事援助。
--新西兰将捐款215万新西兰元。
--日本将派一支由25人组成的紧急医疗援救队前往菲律宾。
--印度尼西亚将派飞机并提供后勤援助，包括救援人员、饮用水、食品、发电机、抗生素及其他医疗用品。
--美国航母及飞机的到达，会令救援物资发放提速，确保伤员能被转移到未受灾地区的后方医院。美国向菲律宾提供2,000万美元紧急人道主义援助，同时还派出了一支大约90名由海军陆战队成员和船员组成的救援队，这属于美国承诺提供的第一波军事援助。
--美国国际开发署（USAID）向菲律宾提供应急避难所和卫生材料，同时还提供55吨救灾食品，可供两万名儿童和1.5万名成人食用五天。美国驻菲律宾大使馆提供了价值10万美元的饮用水和卫生用品支持。
--欧盟委员会表示将捐款800万欧元帮助重灾区。
--中国政府提供10万美元捐款，中国红十字会亦捐款10万美元。
--梵蒂冈承诺捐款300万欧元，教皇捐款15万欧元，天主教慈善机构国际明爱（Caritas）捐款10万欧元。
--总部位于美国的国际救援委员会将派一支救援队，同时发起了1,000万美元的赈灾呼吁。
--无国界医生组织（MSF）增派了由医疗人员、后勤人员和心理学家等30人组成的救援队赶赴菲律宾，预计会在几天内抵达。该组织还提供了200吨医疗和救灾物品。
--联合国儿童基金会（UNICEF）向菲律宾空运价值130万美元的物资，当中包括净水剂、肥皂、急救箱、油布和微营养素补充剂。
--世界粮食计划署在空运够13.2万人食用一天的44吨高能量饼干及紧急救援物资和通讯设备。
--联合国难民署正在组织紧急空运向灾区提供援助和物资。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。
* 美元持平，但将录得2月中以来的最佳周度表现 * 预计今年金价平均在每盎司1,259美元-汤森路透GFMS * 本季钯金大涨逾17% 路透纽约/伦敦3月31日 - 金价周五上涨，本季升约8.4%，为一年来 的最佳季度表现，因围绕美国总统特朗普税改和投资计划，以及欧洲大选 的不确定性，燃点了对黄金的避险需求。 金价从早盘的跌势中反弹，因美元从上涨转为持平，此前美国联邦储 备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数 据，打压了本周早些时候美元的乐观人气。 1948 GMT，现货金 升0.4%，报每盎司1,247.4美元，美国期金< GCcv1>收高0.2%，报每盎司1247.30美元。 稍早，金价创逾三周来的最大跌幅，因未能突破位于200日移动均线 切入位的阻力位，激发了早盘的技术性卖盘。 美元指数 较周四尾盘基本持平，报100.39。受到本周初升势的 支撑，美元指数仍录得2月中以来的最佳周度表现。 全球股
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