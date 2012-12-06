台风“宝霞”造成菲律宾至少283人遇难

中国全国人大任命何立峰为发改委主任、钟山为商务部部长
路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。
路透菲律宾新巴丹12月5日电(记者 Erik de Castro)---菲律宾南部道路不畅，且通讯中断，令救援工作受阻。强台风“宝霞”袭击菲律宾，造成该国至少283人遇难，救援人员还在搜寻数以百计的失踪人员。
台风“宝霞”周三袭击巴拉望岛的多个海滩和潜水胜地，但在西移过程中威力减弱。
“宝霞”中心风速达到每小时120公里，阵风时速最高达150公里。
受此次台风影响最严重的是菲律宾南部岛屿棉兰老岛，“宝霞”周二在此处登陆，引发山体滑坡和洪水。
菲律宾内政部长罗哈斯（Manuel Roxas）称有300人失踪。
由於道路被毁、桥梁倒塌，多数灾区无法进入，军方救援队由直升机送到灾区。
受影响地区电力中断、通讯瘫痪。据军方和救灾机构官员的数据，台风已造成283人遇难。
数以千计的人被转移安置，官员呼吁各方提供食物、水和衣物。数十个国内航班周三暂停。（完）编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
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