台风“宝霞”造成菲律宾至少283人遇难

路透菲律宾新巴丹12月5日电(记者 Erik de Castro)---菲律宾南部道路不畅，且通讯中断，令救援工作受阻。强台风“宝霞”袭击菲律宾，造成该国至少283人遇难，救援人员还在搜寻数以百计的失踪人员。

台风“宝霞”周三袭击巴拉望岛的多个海滩和潜水胜地，但在西移过程中威力减弱。

“宝霞”中心风速达到每小时120公里，阵风时速最高达150公里。

受此次台风影响最严重的是菲律宾南部岛屿棉兰老岛，“宝霞”周二在此处登陆，引发山体滑坡和洪水。

菲律宾内政部长罗哈斯（Manuel Roxas）称有300人失踪。

由於道路被毁、桥梁倒塌，多数灾区无法进入，军方救援队由直升机送到灾区。

受影响地区电力中断、通讯瘫痪。据军方和救灾机构官员的数据，台风已造成283人遇难。

数以千计的人被转移安置，官员呼吁各方提供食物、水和衣物。数十个国内航班周三暂停。（完）编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。