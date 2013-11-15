中国向菲律宾追加赈灾援助

路透北京11月14日 -中国政府周四表示，一些网民反对政府援助菲律宾赈灾的声音不具代表性，相信中国民众愿意向菲律宾伸出援手。中国宣布向菲律宾追加1,000万元人民币（164万美元）赈灾援助。

中国之前已宣布向菲律宾捐款20万美元，这远低于日本、英国和新西兰等国对菲律宾的慷慨援助。

很多中国网民在新浪微博上表示，中国政府不该向菲律宾提供任何援助。菲律宾与中国围绕南中国海问题存在外交争端。

中国外交部发言人秦刚表示，中华民族是富有同情心、热爱和平和乐善好施的民族，相信绝大多数中国人民理解并同情菲律宾的处境。

他称，除最初宣布的援助外，中国还决定向菲律宾提供价值1,000万人民币包括帐篷、毛毯在内的救灾物资。他指出，援助数额需随灾情发展而不断调整变化。（完）

编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍

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