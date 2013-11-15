中国向菲律宾追加赈灾援助

南非议长称会考虑反对党所提对总统祖马举行不信任投票的请求
路透约翰内斯堡4月2日 - 南非议会议长Baleka Mbete周日表示，会考虑反对党派提出的对总统祖马举行不信任投票的请求。
路透北京11月14日 -中国政府周四表示，一些网民反对政府援助菲律宾赈灾的声音不具代表性，相信中国民众愿意向菲律宾伸出援手。中国宣布向菲律宾追加1,000万元人民币（164万美元）赈灾援助。
中国之前已宣布向菲律宾捐款20万美元，这远低于日本、英国和新西兰等国对菲律宾的慷慨援助。
很多中国网民在新浪微博上表示，中国政府不该向菲律宾提供任何援助。菲律宾与中国围绕南中国海问题存在外交争端。
中国外交部发言人秦刚表示，中华民族是富有同情心、热爱和平和乐善好施的民族，相信绝大多数中国人民理解并同情菲律宾的处境。
他称，除最初宣布的援助外，中国还决定向菲律宾提供价值1,000万人民币包括帐篷、毛毯在内的救灾物资。他指出，援助数额需随灾情发展而不断调整变化。（完）
编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透约翰内斯堡4月2日 - 南非议会议长Baleka Mbete周日表示，会考虑反对党派提出的对总统祖马举行不信任投票的请求。
路透北京4月1日 - 中国国务院日前决定设立河北雄安新区，区规划范围涉及河北省雄县、容城、安新3县及周边部分区域。雄安新区规划建设以特定区域为起步区先行开发，起步区面积约100平方公里，中期发展区面积约200平方公里，远期控制区面积约2,000平方公里。
路透3月31日 - Opinionway的民调显示，法国极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)料将在法国总统第一轮选举中赢得24%的选票，下降一个百分点；马克龙料赢得24%的选票，下降一个百分点；菲永料赢得19%的选票，下降一个百分点。