中国称准备向菲律宾派遣应急医疗队

路透北京11月18日 -中国周一表示，准备派遣应急医疗队前往菲律宾，帮助台风“海燕”的幸存者，现在正等待菲律宾政府的许可。

中国对菲律宾遭遇的此次灾难回应较慢，有人甚至表示中国出手较不大方。中国最初宣布将向菲律宾提供20万美元的援助金，随后提高至164万美元。中国周日表示，准备派遣救援和医疗队前往菲律宾。

中国外交部发言人秦刚表示：“中国政府准备派往菲律宾‘海燕’台风灾区的应急医疗队已整装待发。中国红十字会下属的多家民间专业救援队也可随时出发。”

“目前我们正就此事同菲方保持沟通，一旦获得菲方许可及各方面条件允许，医疗队和救援队将立即赶赴灾区。”

中国与菲律宾的紧张关系近期升级，因菲律宾将同中国的南海争端问题提交国际诉讼。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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