中国将派“和平方舟”医院船赴菲律宾

中国外长王毅称有必要阻止朝鲜半岛局势朝不可逆转方向发展
外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透香港11月20日 -中国将派一艘先进的医院船前往菲律宾，之前有国内外舆论称中国在援助菲律宾赈灾方面反应迟缓且不够慷慨。
中国外交部周二确认将派出“和平方舟”医院船。另据央视报道，第一批中国救援物资已抵达菲律宾。
外交部未透露该医院船出发的确切日期以及工作地点，但外交部发言人洪磊称该船将尽快启航。
他说：“中方一直高度关注菲律宾台风灾情，愿本着救死扶伤的精神，派救援人员赴菲灾区开展人道主义医疗救助。”
近月中国与菲律宾围绕南海领土争议的紧张关系加剧，菲律宾向联合国法庭提交南海主权仲裁案件，并表示希望尽早作出裁决。
菲律宾遭台风袭击之初，中国宣布将捐款20万美元，后来又宣布追加1,000万元人民币（164万美元）赈灾物资，周日表示准备派遣医疗队。
“和平方舟”是一艘专业大型医院船，配备300张病床、8个手术室和100名医务人员，近期刚刚结束在东南亚和印度洋长达四个月的任务返回上海。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王琛
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