中国向菲律宾追加赈灾援助

全球金市：金价触及一周高点，受美元疲软及地缘政治疑虑支撑
一些因素令本周投资人的冒险意愿降低，例如美国总统特朗普和中国国家主席习近平会面前的审慎气氛，以及俄罗斯圣彼得堡发生疑似自杀式炸弹袭击。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京11月14日 - 中国政府周四表示，一些网民反对政府援助菲律宾赈灾的声音不具代表性，相信中国民众愿意向菲律宾伸出援手。中国宣布向菲律宾追加1,000万元人民币（164万美元）赈灾援助。
中国之前已宣布向菲律宾捐款20万美元，这远低于日本、英国和新西兰等国对菲律宾的慷慨援助。
很多中国网民在新浪微博上表示，中国政府不该向菲律宾提供任何援助。菲律宾与中国围绕南中国海问题存在外交争端。
中国外交部发言人秦刚表示，中华民族是富有同情心、热爱和平和乐善好施的民族，相信绝大多数中国人民理解并同情菲律宾的处境。
他称，除最初宣布的援助外，中国还决定向菲律宾提供价值1,000万人民币包括帐篷、毛毯在内的救灾物资。他指出，援助数额需随灾情发展而不断调整变化。（完）
编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍
一些因素令本周投资人的冒险意愿降低，例如美国总统特朗普和中国国家主席习近平会面前的审慎气氛，以及俄罗斯圣彼得堡发生疑似自杀式炸弹袭击。
堪萨斯--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)在堪萨斯大学参加一个问答环节(0000)。
0102GMT * 英镑/日圆向上突破下降趋势通道，但在140上方遇阻回落 * 周五和昨日分别触及的高点为140.08和139.90，纽约收盘时报138.23 * 今日亚洲盘迄今在138.53-138.07范围，趋势仍向下 * 关键初步支撑位在137.50附近，137.47为3月29日低点以及趋势通道底部 * 下方有呈下降趋势的200日移动均线，切入位在137.08，还有周线图一目均衡云区底部137.03 * 市场提到的影响因素包括英国退欧和日本央行限制短期QQE/日债收益率小幅走高 (完) (编译 郑茵 审校 徐文焰)