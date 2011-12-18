菲律宾南部遭遇热带风暴 652人死800余人失踪

特朗普许诺数周内宣布重大税改计划 但未透露细节
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。
路透菲律宾卡加延-德奥罗12月18日电（记者 Erik De Castro）---由於未能做好应对风暴的准备，菲律宾南部山洪和滑坡造成房屋被毁，650多人死亡，搜救人员周日努力搜寻800余名失踪人员。
周五晚到周六清晨，当人们都还在熟睡时，热带风暴"天鹰"（Washi）登陆後导致水位暴涨并引发泥石流，棉兰老岛上的卡加延-德奥罗市（Cagayan de Oro）和伊利甘市（Iligan）灾情最为严重。
菲律宾国家红十字会（PNRC）称，南部棉兰老岛八省共有652人死亡，逾800人失踪。
菲律宾国家红十字会秘书长Gwendolyn Pang告诉记者："办公室收到数以百计寻找失踪父母、儿童及亲属的请求。我们正与当地政府、军方、警方及其它救援机构协调搜救事宜。"
在卡加延-德奥罗市和伊利甘市，数十个沿海村庄被洪水整个卷走。
卡加延-德奥罗市市长Vicente Emano在电台采访中称："我们的城市首次遭遇这种情况。"他表示，当地官员在风暴袭击前，没有收到充足预警。
菲律宾灾难管理机构称，在热带风暴周五登陆之前三天，已向官员和居民多次发出了警告。（完）
编译：黎黎 发稿：王凤昌
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