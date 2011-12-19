菲律宾南部遭遇热带风暴 死伤严重

由於未能做好应对风暴的准备，菲律宾南部山洪和滑坡造成房屋被毁，652人死亡，搜救人员周日努力搜寻800余名失踪人员。周五晚到周六清晨，当人们都还在熟睡时，热带风暴''天鹰''登陆後导致水位暴涨并引发泥石流，棉兰老岛上的卡加延-德奥罗市和伊利甘市灾情最为严重。路透