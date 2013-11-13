菲总统称台风遇难人数不可能上万

路透菲律宾塔克洛班11月12日（记者 Andrew R.C. Marshall/Manuel Mogato） -菲律宾总统阿基诺三世周二称，超强台风“海燕”在该国造成的遇难人数大约为接近2,000人或2,500人，而非之前估计的上万人。美国和英国已派军舰前往菲律宾协助救灾。

“上万人（遇难），我觉得这太高了吧，”他在接受美国有线新闻网（CNN）采访时说。“这样的估计含有情绪成分。”

阿基诺三世称，政府仍在收集来自不同受灾地区的信息，遇难人数可能会上升。

“我们希望能够联系到另外29个地方以确定那里的数字，尤其是失踪人数，但至于遇难人数，迄今为止我们的估计是2,000或2,500人左右，”他说。

周二，菲律宾官方报告的遇难人数为1,774人。

“海燕”上周五横扫菲律宾中部地区，为有史以来有记载的最强台风之一，莱特省（Leyte）首府塔克洛班市（Tacloban）被夷为平地。该市官员称遇难人数恐怕高达一万人。

阿基诺三世透露的估计遇难人数较低。之前，美国“乔治·华盛顿号”航空母舰载着大约5,000名人员和80多架飞机，起航赶赴菲律宾协助救灾。此外，五角大楼表示，还有四艘美国海军船舰也在赶往救灾，应当在两三天内抵达。

英国也派出一艘带有海水淡化设备的海军船舰和一架军用运输机赶往菲律宾。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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