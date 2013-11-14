特写：菲重灾区满目疮痍 民怨沸腾

《路透晚报》--3月31日
美国总统特朗普周四发表推文称，美国不能再容忍大规模贸易逆差和就业岗位流失的状况，给下周中美两国元首会晤定下紧张基调。特朗普称，备受期待的全球最大两个经济体的领导人会晤“将是非常艰钜的”。预计这次会面还将涉及有关朝鲜和南海问题的分歧。中国外交部发言人陆慷未提供议程细节，但提及在促进双方贸易关系利益之际，需要观察大格局。
路透菲律宾塔克洛班11月13日 -超强台风“海燕”重创后的菲律宾灾区，绝望情绪弥漫，周三抢夺物资的现象严重，灾民对食物、水和药品短缺感到恐慌，有人甚至挖掘并砸开地下水管。
上周超强台风重创菲律宾中部地区，而由于基本物资供应短缺，人们的愤怒和沮丧情绪加深，一些灾民写着“救救我们！”的标语。
此外，对于死亡人数也存在争议。菲律宾总统阿基诺三世称地方官员高估了死亡人数，称该人数应该更接近2,000或2,500，而非之前估计的1万人。但许多救援人员对阿基诺的说法表示怀疑。
一些灾区看来已濒临无政府状态，抢夺商店和仓库食物、水和物资的现象比比皆是。
有报道称在重灾区塔克洛班（Tacloban）一个集体埋葬的墓地附近，出现安全力量与武装男子交火的情况。但塔克洛班市官员Tecson John Lim予以否认。
地方当局称，Alangalang镇一个政府仓库的稻米库存被抢，导致一堵墙坍塌，八人为此丧生。
菲律宾国家粮食局官员Orlan Calayag称，其他抢劫者还是抢走了33,000袋稻米，每袋50公斤。
此外还有食品公司和医药公司的仓库被洗劫。
塔克洛班市官员Tecson JohnLim称，这座城市被毁掉了90%，而只有20%的居民得到了援助。他称，因为仓库已经空了，现在民居也遭到劫掠。
他告诉路透：“这种抢夺不能算犯罪，这是自保。”
塔克洛班一些灾民挖掘地下水管取水。38岁的ChristopherDorano说：“我们也不知道是不是安全，我们得把水烧开。但至少总算有点水了。”
“这儿死了很多人了。”
塔克洛班居民RachelGarduce说，每天每家能发到3公斤米和1升水，但根本不够用。她住在580公里外马尼拉的姨妈，搭车、坐船来给她家送物资。她说：“但愿她不会被抢劫。”
阿基诺三世称，政府仍在从各个灾区收集信息，死亡人数可能还会增加。但他在接受CNN采访时说：“我觉得，1万人的估计是太多了。其中有情绪因素。”
截至周三，官方证实的死亡人数为2,275人，84人失踪。但援助人员认为该数字不靠谱。
据红十字会称，初步估计失踪人数为22,000人。但菲律宾红十字会官员GwendolynPang称，这其中有些人可能后来找到了。
谷歌设立了网址，帮助人们分享和寻找关于灾难中失踪人数的信息，目前其数据显示此次台风导致约65,500人失踪
但谷歌工作人员警告称，不宜过度解读这些数据，譬如在2011年日本海啸后也设立了类似的网站，当时列举失踪人数超过60万人，而最后实际死亡人数不到2万人。
现在从塔克洛班机场起飞的航班不足，难以应付大量灾民的撤离需求。许多人步行好几个小时到了机场，却得等上好几天才可能离开，期间只有很少的水和粮食，甚至可能没有。
许多人抱怨，军人家庭能优先搭乘C-130货机离开塔克洛班。
57岁的VioletaDuzar说：“你要是有朋友或亲戚在军队，就能优先（离开）。”她和八名家人从周日一直到现在还在等，其中还包括儿童。
而通过机场运抵的援助物资，也没有分发给等在机场大门口的灾民们。
关于抢劫和强奸事件的传言，更坚定了这些人搭飞机离开的决心。
Duzar称：“这是一些从牢里逃出来的罪犯。他们强奸妇女。塔克洛班现在是一座死城。”
塔克洛班市官员Tecson John Lim则说，台风来袭后，只有不到10个犯人从牢里逃了出来。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王凤昌
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