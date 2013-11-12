菲律宾进入全国灾难状态 遇难人数可能大幅攀升

路透菲律宾塔克洛班11月12日（记者 Andrew R.C. Marshall/Manuel Mogato） -超强台风“海燕”造成菲律宾中部地区部分村镇与外界失去联系，援救人员周二设法赶赴灾区。美国军方也开始协助救灾，救援工作得到加强。

“海燕”上周五横扫菲律宾，为有史以来有记载的最强台风之一。“海燕”估计已造成菲律宾上万人死亡，且遇难人数预计还会大幅攀升。

美国国防部称，将派遣正在香港访问的“乔治·华盛顿号”航空母舰前往菲律宾协助救灾。在地面援救人员因交通受阻很难进入灾区的情况下，此举会进一步加强空中救援力度。

受灾严重的塔克洛班市官员此前称，仅该市就可能有上万人遇难。

菲律宾气象局称，周二菲律宾中部和南部地区将出现降雨天气。这对灾民而言无异于雪上加霜。

菲律宾总统阿基诺三世宣布全国进入灾难状态，并部署数百兵力在塔克洛班市平息灾民哄抢行为。塔克洛班市的行政管理已陷入混乱，政府工作人员和医务人员忙于救助自己家人并寻找食物。

国际援助开始加速，十几个国家和组织承诺给予菲律宾数千万美元的援助。

由于灾区道路、机场、桥梁被毁或受损严重，救援行动受阻。

联合国称，大约有66万人无家可归，许多人缺少食物、饮用水和药品。

据官员称，更多美军救援人员周一抵达菲律宾协助救灾，美军运输机向灾区运送食品、医疗用品和饮用水。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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