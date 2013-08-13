今年最强台风“尤特”吹袭菲律宾 造成一死13人失踪

菲律宾气象及救灾部门官员称，今年最强台风“尤特”周一吹袭菲律宾，引发山体滑坡和洪水，造成电力供应和通讯中断，有一名男子遇难，13名渔民失踪。该国官员称，“尤特”目前正在以每小时19公里的风速从吕宋岛向南海方向移动，风力再度加强。“尤特”的中心风速为每小时150公里，最大风速达到每小时185公里。路透