菲律宾热带风暴致死人数近千 全国进入灾难状态

2011年12月20日，灾民走在菲律宾南部伊利甘市一个村庄的废墟上。菲律宾国家减灾管理委员会称，热带风暴“天鹰”引发山体滑坡，棉兰老岛已有957人死亡，49人失踪。卡加延-德奥罗市（Cagayan de Oro）和伊利甘市（Iligan）伤亡人数最多，数以万计的人仍无家可归，许多人在疏散中心避难。 REUTERS/Erik de Castro

路透菲律宾伊利甘12月20日电（记者 Erik de Castro）---菲律宾南部洪水与泥石流灾害已致约1,000人死亡，总统阿基诺周二下令对事故原因进行调查。

菲律宾国家减灾管理委员会称，热带风暴"天鹰"引发山体滑坡，棉兰老岛已有957人死亡，49人失踪。卡加延-德奥罗市（Cagayan de Oro）和伊利甘市（Iligan）伤亡人数最多，数以万计的人仍无家可归，许多人在疏散中心避难。

阿基诺会见了上述受灾最严重的两个城市的官员。

阿基诺在卡加延-德奥罗市会议上称："首要任务是将人员安置在安全地区。"他还下令开展再造林等减灾项目。

阿基诺稍後在一所学校称："在这种时刻，我们不想相互指责或谴责他人，但我们有责任查清事实。"

阿基诺称，他已成立工作组调查灾情背後原因，以判定是否有人违反一个全国范围的采伐禁令。

他宣布，菲律宾全国进入灾难状态，此举旨在加大拨款力度。他还下令迅速恢复所有受灾村庄的水电供应。

阿基诺说道："如果希望这样的悲剧不再重演，我们需要从过失中学习，以此为鉴。"（完）

编译：黎黎 发稿：张家伟

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