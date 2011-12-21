菲律宾热带风暴致死人数近千 全国进入灾难状态

特朗普致信习近平 希望合作发展对中美两国有利的“建设性关系”
路透华盛顿2月8日 - 美国白宫在声明中称，美国总统特朗普周三致信中国国家主席习近平称，希望同习近平合作“发展”对两国有利的“建设性关系”。
路透菲律宾伊利甘12月20日电（记者 Erik de Castro）---菲律宾南部洪水与泥石流灾害已致约1,000人死亡，总统阿基诺周二下令对事故原因进行调查。
菲律宾国家减灾管理委员会称，热带风暴"天鹰"引发山体滑坡，棉兰老岛已有957人死亡，49人失踪。卡加延-德奥罗市（Cagayan de Oro）和伊利甘市（Iligan）伤亡人数最多，数以万计的人仍无家可归，许多人在疏散中心避难。
阿基诺会见了上述受灾最严重的两个城市的官员。
阿基诺在卡加延-德奥罗市会议上称："首要任务是将人员安置在安全地区。"他还下令开展再造林等减灾项目。
阿基诺稍後在一所学校称："在这种时刻，我们不想相互指责或谴责他人，但我们有责任查清事实。"
阿基诺称，他已成立工作组调查灾情背後原因，以判定是否有人违反一个全国范围的采伐禁令。
他宣布，菲律宾全国进入灾难状态，此举旨在加大拨款力度。他还下令迅速恢复所有受灾村庄的水电供应。
阿基诺说道："如果希望这样的悲剧不再重演，我们需要从过失中学习，以此为鉴。"（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿2月8日 - 美国白宫在声明中称，美国总统特朗普周三致信中国国家主席习近平称，希望同习近平合作“发展”对两国有利的“建设性关系”。
路透北京2月8日 - 中国中央纪委监察部周三称，民政部原党组书记、部长李立国和原党组成员、副部长窦玉沛履行管党治党政治责任不力被问责，并对其严重失职失责问题立案审查。
路透北京2月8日 - 中国国台办发言人安峰山周三在例行新闻发布会上应询表示，在当前两岸关系形势复杂严峻的形势下，将坚持运用法治方式和手段来捍卫国家主权和领土完整，决不允许任何人、任何组织、任何政党在任何时候以任何形式把任何一块中国的领土从中国分裂出去。