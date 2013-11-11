菲台风幸存者求助 救援力量受限

11月11日菲律宾中部城市Tacloban的一所政府机构外，台风幸存者请求院内的士兵给提供水和食物。 REUTERS/Erik De Castro

路透菲律宾塔克洛班11月11日（记者 Manuel Mogato/Roli Ng） -超强台风“海燕”横扫菲律宾中部地区，估计造成10,000人遇难，幸存者请求帮助，盼望食物、饮用水和药品，但军方和救援力量可能不足。

总统阿基诺三世在海港城市塔克洛班部署了数百名士兵维持治安避免抢掠。来自一个城镇的报道显示，一个救援人员和军方都没有抵达的地区遭到了毁灭性破坏。

菲律宾政府并未确认官员对于1万死亡人数的预估，但死亡人数显然高于目前的官方数字255人。菲律宾军方周一公布的死亡人数为942。

“情况很糟，破坏很严重。有些地方完全被破坏。”菲律宾内阁秘书长Rene Almendras在记者会上称。

数十名居民在宿雾机场高声求助。“请帮帮我们，请帮帮我们。阿基诺总统在哪儿？我们需要饮用水，我们很渴。”一名女性高喊道。

国际救援机构称，菲律宾救援资源紧缺，因上个月薄荷岛发生的7.2级地震，以及政府与穆斯林反对派在Zamboanga省的冲突迫使很多人背井离乡。

道路、机场和桥梁被摧毁或损坏令救援行动进一步受限。一个热带低气压料最早于周二抵达该地区，贫困地区的危机有扩大的风险。（完）编译：李富强 发稿：王燕焜

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