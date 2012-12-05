菲律宾因台风“宝霞”遇难人数升至230左右(更新版)

2012年12月4日，菲律宾南部居民在台风“宝霞”袭击后收拾物品。 REUTERS/Stringer

路透马尼拉12月5日电---菲律宾政府官员周三称，菲律宾今年最强台风“宝霞”(Bopha)导致的遇难人数升至230人左右，另有数百人失踪。

气象局周三表示，“宝霞”料将登陆菲律宾北部巴拉旺的多个海滩度假胜地和潜水地。

“宝霞”中心风速达到每小时120公里，阵风时速最高达160公里。

相当部分死难者位于南部棉兰老岛 (Mindanao)康波斯特拉谷省(Compostela Valley)一处军队哨所附近一区域，他们中很多人被埋在泥里和倒塌的房屋下。（完）

编译：靳怡雯/李富强 发稿：张家伟/王燕焜

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