菲律宾因台风“宝霞”遇难人数升至230左右(更新版)

韩联社称韩国主要反对党寻求弹劾总理
路透首尔2月27日 - 韩联社报道，韩国主要反对党民主党周一称，将联合其他党派寻求弹劾总理黄教安。之前黄教安称针对贪腐丑闻的调查不会延期。
路透马尼拉12月5日电---菲律宾政府官员周三称，菲律宾今年最强台风“宝霞”(Bopha)导致的遇难人数升至230人左右，另有数百人失踪。
气象局周三表示，“宝霞”料将登陆菲律宾北部巴拉旺的多个海滩度假胜地和潜水地。
“宝霞”中心风速达到每小时120公里，阵风时速最高达160公里。
相当部分死难者位于南部棉兰老岛 (Mindanao)康波斯特拉谷省(Compostela Valley)一处军队哨所附近一区域，他们中很多人被埋在泥里和倒塌的房屋下。（完）
编译：靳怡雯/李富强 发稿：张家伟/王燕焜
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