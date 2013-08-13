今年最强台风“尤特”吹袭菲律宾 造成一死13人失踪

独家：美国可能对朝鲜实施石油禁运、航空禁飞等制裁--消息
路透华盛顿4月12日 - 美国官员称，尽管已派遣一支海军舰队开往朝鲜半岛，但特朗普政府朝鲜策略的重点是加大经济制裁力度，可能包括石油禁运、航空禁飞、拦截货船以及惩罚与平壤方面有贸易往来的中资银行等。
路透马尼拉8月12日 - 菲律宾气象及救灾部门官员称，今年最强台风“尤特”周一吹袭菲律宾，引发山体滑坡和洪水，造成电力供应和通讯中断，有一名男子遇难，13名渔民失踪。
该国官员称，“尤特”目前正在以每小时19公里的风速从吕宋岛向南海方向移动，风力再度加强。“尤特”的中心风速为每小时150公里，最大风速达到每小时185公里。
菲律宾奥罗拉省（Aurora）的沿海小镇Casiguran受创最严重，“尤特”过后该地区发生山体滑坡，当地唯一的对外通道被阻断。
“我们90%左右的农业被毁或受损，水稻和棉花作物及椰子种植园损失尤为严重，”奥罗拉省长Gerardo Noveras对ANC电视台称。他还称，整体损失情况仍不清楚。
“部分城镇的电力供应和通讯已经恢复，我们准备向受影响的家庭运送救灾物品。”
但他称，Casiguran及其他一些小镇仍处于孤立无援的境地。
菲律宾救灾机构称，本格特省（Benguet）发生山体滑坡，一名清理堵塞的男子被埋遇难；班诗兰省（Pangasinan）和南甘马磷省（Camarines Sur）报告有13名渔民失踪。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿4月12日 - 美国官员称，尽管已派遣一支海军舰队开往朝鲜半岛，但特朗普政府朝鲜策略的重点是加大经济制裁力度，可能包括石油禁运、航空禁飞、拦截货船以及惩罚与平壤方面有贸易往来的中资银行等。
路透华盛顿4月12日 - 美国总统特朗普周三称，北大西洋公约组织(NATO，北约)不再像他在竞选时宣称的那样已经过时了，不过称北约成员国还需为欧洲安全保护伞支付合理费用。
路透北京4月12日 - 针对有关为应对朝鲜发生紧急事态，中国军方向中朝边境增派了15万名士兵的媒体报导，中国国防部周三表示，该报导纯属捏造。