今年最强台风“尤特”吹袭菲律宾 造成一死13人失踪

路透马尼拉8月12日 - 菲律宾气象及救灾部门官员称，今年最强台风“尤特”周一吹袭菲律宾，引发山体滑坡和洪水，造成电力供应和通讯中断，有一名男子遇难，13名渔民失踪。

该国官员称，“尤特”目前正在以每小时19公里的风速从吕宋岛向南海方向移动，风力再度加强。“尤特”的中心风速为每小时150公里，最大风速达到每小时185公里。

菲律宾奥罗拉省（Aurora）的沿海小镇Casiguran受创最严重，“尤特”过后该地区发生山体滑坡，当地唯一的对外通道被阻断。

“我们90%左右的农业被毁或受损，水稻和棉花作物及椰子种植园损失尤为严重，”奥罗拉省长Gerardo Noveras对ANC电视台称。他还称，整体损失情况仍不清楚。

“部分城镇的电力供应和通讯已经恢复，我们准备向受影响的家庭运送救灾物品。”

但他称，Casiguran及其他一些小镇仍处于孤立无援的境地。

菲律宾救灾机构称，本格特省（Benguet）发生山体滑坡，一名清理堵塞的男子被埋遇难；班诗兰省（Pangasinan）和南甘马磷省（Camarines Sur）报告有13名渔民失踪。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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